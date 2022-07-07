«Известия»: IKEA после финальной распродажи отправится в суд

08 июля 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

На IKEA подали в суд из-за невыполнения гарантийных обязательств Фото: Размик Закарян © URA.RU IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей. «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иск к компании с требованием частично возобновить импорт и производство, чтобы люди могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости. Сейчас ритейлер пытается провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров. «Речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. ОПИ просит суд признать действия компании противоправными. Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров», — пишут «Известия». Уточняется, что иск подан в интересах широкого круга потребителей. Общественники подчеркивают, что IKEA несет перед россиянами обязанности изготовителя, импортера и продавца. В соответствии с ними, гарантийный срок на большую часть товаров не может быть меньше двух лет с момента продажи. Однако компания предупредила покупателей: гарантия на все товары, которые люди купят в онлайн-распродаже с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения. «Мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок <…> Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого», — пояснил председатель ОПИ Олег Павлов. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Компания объявила о старте распродажи товаров с 5 июля, однако в этот день сайт ритейлера оказался недоступен по техническим причинам. Также сообщалось, что в магазинах IKEA почти не осталось товаров. Во время распродажи для сотрудников магазина были скуплены все товары, включая мебель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей. «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иск к компании с требованием частично возобновить импорт и производство, чтобы люди могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости. Сейчас ритейлер пытается провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров. «Речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. ОПИ просит суд признать действия компании противоправными. Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров», — пишут «Известия». Уточняется, что иск подан в интересах широкого круга потребителей. Общественники подчеркивают, что IKEA несет перед россиянами обязанности изготовителя, импортера и продавца. В соответствии с ними, гарантийный срок на большую часть товаров не может быть меньше двух лет с момента продажи. Однако компания предупредила покупателей: гарантия на все товары, которые люди купят в онлайн-распродаже с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения. «Мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок <…> Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого», — пояснил председатель ОПИ Олег Павлов. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Компания объявила о старте распродажи товаров с 5 июля, однако в этот день сайт ритейлера оказался недоступен по техническим причинам. Также сообщалось, что в магазинах IKEA почти не осталось товаров. Во время распродажи для сотрудников магазина были скуплены все товары, включая мебель.