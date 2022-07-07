«Известия»: IKEA после финальной распродажи отправится в суд

IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей. «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иск к компании с требованием частично возобновить импорт и производство, чтобы люди могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости. Сейчас ритейлер пытается провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров.
«Речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. ОПИ просит суд признать действия компании противоправными. Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров», — пишут «Известия». Уточняется, что иск подан в интересах широкого круга потребителей.
Общественники подчеркивают, что IKEA несет перед россиянами обязанности изготовителя, импортера и продавца. В соответствии с ними, гарантийный срок на большую часть товаров не может быть меньше двух лет с момента продажи. Однако компания предупредила покупателей: гарантия на все товары, которые люди купят в онлайн-распродаже с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения. «Мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок <…> Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого», — пояснил председатель ОПИ Олег Павлов.
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IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей. «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иск к компании с требованием частично возобновить импорт и производство, чтобы люди могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости. Сейчас ритейлер пытается провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров. «Речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. ОПИ просит суд признать действия компании противоправными. Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров», — пишут «Известия». Уточняется, что иск подан в интересах широкого круга потребителей. Общественники подчеркивают, что IKEA несет перед россиянами обязанности изготовителя, импортера и продавца. В соответствии с ними, гарантийный срок на большую часть товаров не может быть меньше двух лет с момента продажи. Однако компания предупредила покупателей: гарантия на все товары, которые люди купят в онлайн-распродаже с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения. «Мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок <…> Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого», — пояснил председатель ОПИ Олег Павлов. В марте шведская компания IKEA заявила, что приостанавливает продажи в России и Беларуси из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Компания объявила о старте распродажи товаров с 5 июля, однако в этот день сайт ритейлера оказался недоступен по техническим причинам. Также сообщалось, что в магазинах IKEA почти не осталось товаров. Во время распродажи для сотрудников магазина были скуплены все товары, включая мебель.