Синоптики назвали дату начала похолодания в Пермском крае

08 августа 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Днем в выходные в крае воздух прогреется до +23 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В выходные в Пермском крае ожидается похолодание. Температура в последние дни недели упадет до 18—23 градусов, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Существенное похолодание ожидается лишь в конце недели. Днем воздух прогреется до 18—23 градусов тепла», — говорится на сайте. В среднем в рабочие дни температура воздуха будет выше нормы на 3-5 градусов. В понедельник и вторник воздух в крае прогреется до 27—32 градусов, местами пройдут небольшие осадки. В среду и четверг средняя температура понизится на 1-2 градуса, также ожидаются кратковременные дожди в некоторых территориях региона. В пятницу воздух не будет нагреваться выше 28 градусов.

В выходные в Пермском крае ожидается похолодание. Температура в последние дни недели упадет до 18—23 градусов, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Существенное похолодание ожидается лишь в конце недели. Днем воздух прогреется до 18—23 градусов тепла», — говорится на сайте. В среднем в рабочие дни температура воздуха будет выше нормы на 3-5 градусов. В понедельник и вторник воздух в крае прогреется до 27—32 градусов, местами пройдут небольшие осадки. В среду и четверг средняя температура понизится на 1-2 градуса, также ожидаются кратковременные дожди в некоторых территориях региона. В пятницу воздух не будет нагреваться выше 28 градусов.