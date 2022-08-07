Синоптики назвали дату начала похолодания в Пермском крае

В выходные в Пермском крае ожидается похолодание. Температура в последние дни недели упадет до 18—23 градусов, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
«Существенное похолодание ожидается лишь в конце недели. Днем воздух прогреется до 18—23 градусов тепла», — говорится на сайте.
В среднем в рабочие дни температура воздуха будет выше нормы на 3-5 градусов. В понедельник и вторник воздух в крае прогреется до 27—32 градусов, местами пройдут небольшие осадки. В среду и четверг средняя температура понизится на 1-2 градуса, также ожидаются кратковременные дожди в некоторых территориях региона. В пятницу воздух не будет нагреваться выше 28 градусов.
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