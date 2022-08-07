07 августа 2022
06 августа 2022

Самолеты из Челябинска полетят в Казань и Владикавказ

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Новый рейс свяжет Челябинск с Владикавказом и добавит полетов в Казань Фото:

Из Челябинска с 9 августа можно будет улететь по новым направлениям — в Казань и Владикавказ. Как следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта, рейсы запланированы по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Полетная программа составлена в авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Это перевозчик из Татарстана. Полеты из Челябинска будут осуществляться на судне Bombardier до конца октября.

Отправления в Казань стоят в расписании: по вторникам на четыре часа утра, по пятницам — в 17:35, по воскресеньям — в 1:50. Улететь во Владикавказ можно: во вторник — в 9:25, в пятницу — 9:10. Прилеты в Челябинск запланированы из Владикавказа: во вторник — в 16:20, в пятницу — в 16:35. Из Казани самолет в челябинском аэропорту приземлится: во вторник — в 3:20 и 8:45, в субботу — в 10 часов утра.

В июле свою полетную программу пересмотрела авиакомпания «Россия». Перевозчик увеличил количество еженедельных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск до 21. Ранее на этом направлении стояло 15 рейсов в неделю.

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Из Челябинска с 9 августа можно будет улететь по новым направлениям — в Казань и Владикавказ. Как следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта, рейсы запланированы по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полетная программа составлена в авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Это перевозчик из Татарстана. Полеты из Челябинска будут осуществляться на судне Bombardier до конца октября. Отправления в Казань стоят в расписании: по вторникам на четыре часа утра, по пятницам — в 17:35, по воскресеньям — в 1:50. Улететь во Владикавказ можно: во вторник — в 9:25, в пятницу — 9:10. Прилеты в Челябинск запланированы из Владикавказа: во вторник — в 16:20, в пятницу — в 16:35. Из Казани самолет в челябинском аэропорту приземлится: во вторник — в 3:20 и 8:45, в субботу — в 10 часов утра. В июле свою полетную программу пересмотрела авиакомпания «Россия». Перевозчик увеличил количество еженедельных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск до 21. Ранее на этом направлении стояло 15 рейсов в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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