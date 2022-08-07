Пермяки согласны урезать себе зарплату ради удаленки

08 августа 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Каждый пятый готов отказаться от 5% своей зарплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около 40% пермяков готовы лишиться части зарплаты, чтобы работать из дома. Такими результатами опроса поделились с URA.RU аналитики компании Superjob. «Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 39% пермяков», — рассказали в Superjob. По мнению респондентов, уменьшение доходов компенсировалось бы за счет сокращения трат на транспорт и питание на работе. Каждый пятый (20% респондентов) готов отказаться от 5% дохода, каждый десятый — от 10%. Еще 4% готовых урезать свою зарплату на 15%, а по 2% — на пятую часть зарплаты и даже на четверть. Чаще всего в пользу удаленки и сокращения зарплат говорят женщины, жители Перми с зарплатой меньше 50 тыс. рублей в месяц и молодые люди до 35 лет. Отказались от такого предложения 43% опрошенных. URA.RU ранее рассказывало о том, что в Перми начало резко сокращаться количество компаний с дистанционной работой. За 3 месяца число компаний с возможностью работать удаленно снизилось в два раза.

Около 40% пермяков готовы лишиться части зарплаты, чтобы работать из дома. Такими результатами опроса поделились с URA.RU аналитики компании Superjob. «Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 39% пермяков», — рассказали в Superjob. По мнению респондентов, уменьшение доходов компенсировалось бы за счет сокращения трат на транспорт и питание на работе. Каждый пятый (20% респондентов) готов отказаться от 5% дохода, каждый десятый — от 10%. Еще 4% готовых урезать свою зарплату на 15%, а по 2% — на пятую часть зарплаты и даже на четверть. Чаще всего в пользу удаленки и сокращения зарплат говорят женщины, жители Перми с зарплатой меньше 50 тыс. рублей в месяц и молодые люди до 35 лет. Отказались от такого предложения 43% опрошенных. URA.RU ранее рассказывало о том, что в Перми начало резко сокращаться количество компаний с дистанционной работой. За 3 месяца число компаний с возможностью работать удаленно снизилось в два раза.