07 августа 2022
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Пермяки согласны урезать себе зарплату ради удаленки

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый пятый готов отказаться от 5% своей зарплаты Фото:

Около 40% пермяков готовы лишиться части зарплаты, чтобы работать из дома. Такими результатами опроса поделились с URA.RU аналитики компании Superjob.

«Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 39% пермяков», — рассказали в Superjob. По мнению респондентов, уменьшение доходов компенсировалось бы за счет сокращения трат на транспорт и питание на работе.

Каждый пятый (20% респондентов) готов отказаться от 5% дохода, каждый десятый — от 10%. Еще 4% готовых урезать свою зарплату на 15%, а по 2% — на пятую часть зарплаты и даже на четверть. Чаще всего в пользу удаленки и сокращения зарплат говорят женщины, жители Перми с зарплатой меньше 50 тыс. рублей в месяц и молодые люди до 35 лет. Отказались от такого предложения 43% опрошенных.

URA.RU ранее рассказывало о том, что в Перми начало резко сокращаться количество компаний с дистанционной работой. За 3 месяца число компаний с возможностью работать удаленно снизилось в два раза.

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Около 40% пермяков готовы лишиться части зарплаты, чтобы работать из дома. Такими результатами опроса поделились с URA.RU аналитики компании Superjob. «Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 39% пермяков», — рассказали в Superjob. По мнению респондентов, уменьшение доходов компенсировалось бы за счет сокращения трат на транспорт и питание на работе. Каждый пятый (20% респондентов) готов отказаться от 5% дохода, каждый десятый — от 10%. Еще 4% готовых урезать свою зарплату на 15%, а по 2% — на пятую часть зарплаты и даже на четверть. Чаще всего в пользу удаленки и сокращения зарплат говорят женщины, жители Перми с зарплатой меньше 50 тыс. рублей в месяц и молодые люди до 35 лет. Отказались от такого предложения 43% опрошенных. URA.RU ранее рассказывало о том, что в Перми начало резко сокращаться количество компаний с дистанционной работой. За 3 месяца число компаний с возможностью работать удаленно снизилось в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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