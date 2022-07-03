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В Перми резко сокращаются компании с удаленкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего в удаленном формате работают программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры Фото:

Количество компаний в Перми, позволяющих удаленную работу, начало резко сокращаться. За 3 месяца таких организаций стало в два раза меньше. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob.

«В Перми компаний, где действует удаленка, за 3 месяца стало меньше в 2 раза», — сообщили в компании. Только в 11% пермских предприятий остались удаленные рабочие.

Также сокращается доля сотрудников, работающих из дома: меньше 9% в каждой второй компании, где еще есть удаленка. Чаще всего в таком формате работают программисты, HR-менеджеры и бухгалтеры.

Массово вводить возможность дистанционной работы компании начали на фоне пандемии коронавируса. Так в январе 2022 года в Пермском крае было открыто в 3,8 раза больше вакансий с удаленным форматом работы, чем годом ранее. В феврале текущего года из-за новой волны COVID-19 власти региона перевели на дистанционку 30% чиновников.

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Количество компаний в Перми, позволяющих удаленную работу, начало резко сокращаться. За 3 месяца таких организаций стало в два раза меньше. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob. «В Перми компаний, где действует удаленка, за 3 месяца стало меньше в 2 раза», — сообщили в компании. Только в 11% пермских предприятий остались удаленные рабочие. Также сокращается доля сотрудников, работающих из дома: меньше 9% в каждой второй компании, где еще есть удаленка. Чаще всего в таком формате работают программисты, HR-менеджеры и бухгалтеры. Массово вводить возможность дистанционной работы компании начали на фоне пандемии коронавируса. Так в январе 2022 года в Пермском крае было открыто в 3,8 раза больше вакансий с удаленным форматом работы, чем годом ранее. В феврале текущего года из-за новой волны COVID-19 власти региона перевели на дистанционку 30% чиновников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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