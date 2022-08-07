07 августа 2022
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Жительница ЯНАО подушкой задушила сожителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Салехарда задушила сожителя из-за ссоры Фото:

Жительница Салехарда задушила сожителя подушкой из-за ссоры. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Салехарде 29 июля 2022 года женщина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, с целью его убийства прижала к лицу лежащего мужчины подушку, перекрыв ему дыхательные пути. В результате ее преступных действий смерть мужчины наступила на месте происшествия вследствие механической асфиксии», — говорится в сообщении.

В силовом ведомстве установили, что обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо опасного преступления против личности. Подозреваемую заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница села Ныда убила сожителя во время застолья. Между хозяином жилья и его девушкой произошел конфликт, в ходе которого она ударила его ножом в грудь.

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Жительница Салехарда задушила сожителя подушкой из-за ссоры. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Салехарде 29 июля 2022 года женщина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, с целью его убийства прижала к лицу лежащего мужчины подушку, перекрыв ему дыхательные пути. В результате ее преступных действий смерть мужчины наступила на месте происшествия вследствие механической асфиксии», — говорится в сообщении. В силовом ведомстве установили, что обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо опасного преступления против личности. Подозреваемую заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что жительница села Ныда убила сожителя во время застолья. Между хозяином жилья и его девушкой произошел конфликт, в ходе которого она ударила его ножом в грудь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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