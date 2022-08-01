01 августа 2022
31 июля 2022
29 июля 2022

Жительница ЯНАО убила сожителя во время пьянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы Фото:

Жительницу села Ныда (ЯНАО) накажут за убийство сожителя, которого она зарезала во время пьянки. Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

«По данным следствия и суда, 14 января 2022 года в селе Ныда Надымского района в помещении жилого балка компания местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между хозяином балка и его сожительницей возник конфликт. Женщина, вооружившись кухонным ножом, нанесла 29-летнему мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Против женщины возбудили дело по статье, предусмотренной ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемая будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из села Мыс Каменный зарезала своего сожителя во время ссоры. Женщину приговорили к 6,5 года лишения свободы.

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Жительницу села Ныда (ЯНАО) накажут за убийство сожителя, которого она зарезала во время пьянки. Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. «По данным следствия и суда, 14 января 2022 года в селе Ныда Надымского района в помещении жилого балка компания местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между хозяином балка и его сожительницей возник конфликт. Женщина, вооружившись кухонным ножом, нанесла 29-летнему мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Против женщины возбудили дело по статье, предусмотренной ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемая будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что многодетная мать из села Мыс Каменный зарезала своего сожителя во время ссоры. Женщину приговорили к 6,5 года лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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