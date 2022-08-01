Жительница ЯНАО убила сожителя во время пьянки

Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницу села Ныда (ЯНАО) накажут за убийство сожителя, которого она зарезала во время пьянки. Как сообщает пресс-служба окружного СУ СКР, женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

«По данным следствия и суда, 14 января 2022 года в селе Ныда Надымского района в помещении жилого балка компания местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между хозяином балка и его сожительницей возник конфликт. Женщина, вооружившись кухонным ножом, нанесла 29-летнему мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Против женщины возбудили дело по статье, предусмотренной ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемая будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из села Мыс Каменный зарезала своего сожителя во время ссоры. Женщину приговорили к 6,5 года лишения свободы.