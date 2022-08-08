В Европе появится российская военная база

08 августа 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

В Сербии разместят российскую военную базу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия разместит свою военную базу в Сербии, находящейся в Европе. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом самой страны. Плюс это вопрос интересов самой РФ», — отметил он в беседе с SM News. Сербия является дружественным государством для РФ. Она не вводит антироссийские санкции, в отличие от большинства европейских стран. Ситуация между РФ и Европой обострилась после начала спецоперации на территории Украины. Из-за этого Евросоюз ввел жесткие экономические ограничения в отношении России. Однако в итоге правительство страны контролирует ситуацию, а вот в других государствах нарастает серьезный экономический кризис. Немцы жалуются на то, что не могут оплатить коммунальные счета из-за взлетевших цен на энергоресурсы, а в США наблюдается огромная инфляция.

Россия разместит свою военную базу в Сербии, находящейся в Европе. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом самой страны. Плюс это вопрос интересов самой РФ», — отметил он в беседе с SM News. Сербия является дружественным государством для РФ. Она не вводит антироссийские санкции, в отличие от большинства европейских стран. Ситуация между РФ и Европой обострилась после начала спецоперации на территории Украины. Из-за этого Евросоюз ввел жесткие экономические ограничения в отношении России. Однако в итоге правительство страны контролирует ситуацию, а вот в других государствах нарастает серьезный экономический кризис. Немцы жалуются на то, что не могут оплатить коммунальные счета из-за взлетевших цен на энергоресурсы, а в США наблюдается огромная инфляция.