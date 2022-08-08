В Европе появится российская военная база

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база, маскировочная сетка
В Сербии разместят российскую военную базу Фото:
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Россия разместит свою военную базу в Сербии, находящейся в Европе. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом самой страны. Плюс это вопрос интересов самой РФ», — отметил он в беседе с SM News.

Сербия является дружественным государством для РФ. Она не вводит антироссийские санкции, в отличие от большинства европейских стран.

Ситуация между РФ и Европой обострилась после начала спецоперации на территории Украины. Из-за этого Евросоюз ввел жесткие экономические ограничения в отношении России. Однако в итоге правительство страны контролирует ситуацию, а вот в других государствах нарастает серьезный экономический кризис. Немцы жалуются на то, что не могут оплатить коммунальные счета из-за взлетевших цен на энергоресурсы, а в США наблюдается огромная инфляция.

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Россия разместит свою военную базу в Сербии, находящейся в Европе. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. «Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом самой страны. Плюс это вопрос интересов самой РФ», — отметил он в беседе с SM News. Сербия является дружественным государством для РФ. Она не вводит антироссийские санкции, в отличие от большинства европейских стран. Ситуация между РФ и Европой обострилась после начала спецоперации на территории Украины. Из-за этого Евросоюз ввел жесткие экономические ограничения в отношении России. Однако в итоге правительство страны контролирует ситуацию, а вот в других государствах нарастает серьезный экономический кризис. Немцы жалуются на то, что не могут оплатить коммунальные счета из-за взлетевших цен на энергоресурсы, а в США наблюдается огромная инфляция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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