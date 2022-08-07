07 августа 2022

Немцы не смогут платить за отопление из-за высоких цен на газ

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Из-за роста цен на газ у немцев не будет средств для оплаты расходов за отопление Фото:
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Газовый кризис в Европе

В Германии миллионы жителей не смогут оплачивать расходы за отопление из-за роста цен на газ. Об этом заявил глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью изданию Tagesspiegel.

«Это чертовски много людей. Речь идет о миллионах. Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», — рассказал глава союза.

Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина антироссийские санкции лишь привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Журнал Spiegel писал, что Германия может остаться без электричества.

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В Германии миллионы жителей не смогут оплачивать расходы за отопление из-за роста цен на газ. Об этом заявил глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью изданию Tagesspiegel. «Это чертовски много людей. Речь идет о миллионах. Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», — рассказал глава союза. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина антироссийские санкции лишь привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Журнал Spiegel писал, что Германия может остаться без электричества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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