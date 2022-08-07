Немцы не смогут платить за отопление из-за высоких цен на газ

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В Германии миллионы жителей не смогут оплачивать расходы за отопление из-за роста цен на газ. Об этом заявил глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью изданию Tagesspiegel. «Это чертовски много людей. Речь идет о миллионах. Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», — рассказал глава союза. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина антироссийские санкции лишь привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Журнал Spiegel писал, что Германия может остаться без электричества.