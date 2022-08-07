Член ЛДПР из ХМАО Олег Мацегора убил себя и жену

08 августа 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) член партии ЛДПР Олег Мацегора убил себя и жену. Рядом с телами погибших в их доме обнаружено ружье. По предварительным данным, посторонние к происшествию не причастны. Расследованием занимается СУ СК РФ по ХМАО. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пока подробности произошедшего неизвестны. Но, по предварительным данным, посторонние к данному происшествию непричастны», — добавили в силовом ведомстве. Как сообщил источник, близко знакомый с погибшим, у Мацегоры были личные проблемы с женой. В последнее время он выпивал, а дома хранилось огнестрельное оружие. В ЛДПР ХМАО сообщили, что погибший был всегда жизнерадостным и ни у кого каких-либо подозрений о его психологическом состоянии не возникало. «Он активно принимал участие в прошедшей избирательной компании. И даже несмотря на свой проигрыш, он не опустил руки. Продолжал общаться с людьми и помогать им. Буквально месяц назад мы с ним виделись, и он был очень жизнерадостным. Пообщались о простых бытовых делах, он рассказал о дочери, которая поступает в университет. Что стало причиной трагедии, сейчас сказать очень сложно», — сообщил руководитель отделения ЛДПР в ХМАО Артем Зайцев.

В Сургуте (ХМАО) член партии ЛДПР Олег Мацегора убил себя и жену. Рядом с телами погибших в их доме обнаружено ружье. По предварительным данным, посторонние к происшествию не причастны. Расследованием занимается СУ СК РФ по ХМАО. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пока подробности произошедшего неизвестны. Но, по предварительным данным, посторонние к данному происшествию непричастны», — добавили в силовом ведомстве. Как сообщил источник, близко знакомый с погибшим, у Мацегоры были личные проблемы с женой. В последнее время он выпивал, а дома хранилось огнестрельное оружие. В ЛДПР ХМАО сообщили, что погибший был всегда жизнерадостным и ни у кого каких-либо подозрений о его психологическом состоянии не возникало. «Он активно принимал участие в прошедшей избирательной компании. И даже несмотря на свой проигрыш, он не опустил руки. Продолжал общаться с людьми и помогать им. Буквально месяц назад мы с ним виделись, и он был очень жизнерадостным. Пообщались о простых бытовых делах, он рассказал о дочери, которая поступает в университет. Что стало причиной трагедии, сейчас сказать очень сложно», — сообщил руководитель отделения ЛДПР в ХМАО Артем Зайцев.