«Уральские авиалинии» избежали наказания за отмену рейсов

08 августа 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Ранее в компании объясняли, что отмена рейсов связана с закрытием международного авиасообщения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уральские авиалинии» и свердловское управление Роспотребнадзора в досудебном порядке урегулировали конфликт из-за массовой отмены рейсов, на которую жаловались пассажиры. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, пострадавшим частично вернули потраченные впустую деньги. «Управление Роспотребнадзора добилось возврата денежных средств гражданам, чьи рейсы были отменены. „Уральские авиалинии“ представили информацию в ведомство о возврате денежных средств почти всем участникам коллективного иска, при этом у потребителей остаются претензии об уплате неустойки», — говорится в сообщении. Предполагается, что о досудебном урегулировании будет объявлено на заседании Октябрьского суда Екатеринбурга 19 августа. Новость по теме «Уральские авиалинии» оправдались после иска Роспотребнадзора В общей сложности в Роспотребнадзор обратились около 30 недовольных клиентов. Причем жалобы на невозврат денег продолжают поступать — прямо сейчас на рассмотрении находятся 24, добавили в Роспотребнадзоре. В конце июля «Уральские авиалинии» отчитывались о погашении задолженностей перед 95% пассажиров, чьи рейсы были отменены. «Возвраты связаны с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России. С 1 марта по настоящий момент в авиакомпанию поступило 52343 заявления на возврат. Обработано было 49674 обращения, и пассажиры отмененных рейсов получили денежные средства в полном объеме», — объяснял перевозчик.

«Уральские авиалинии» и свердловское управление Роспотребнадзора в досудебном порядке урегулировали конфликт из-за массовой отмены рейсов, на которую жаловались пассажиры. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, пострадавшим частично вернули потраченные впустую деньги. «Управление Роспотребнадзора добилось возврата денежных средств гражданам, чьи рейсы были отменены. „Уральские авиалинии“ представили информацию в ведомство о возврате денежных средств почти всем участникам коллективного иска, при этом у потребителей остаются претензии об уплате неустойки», — говорится в сообщении. Предполагается, что о досудебном урегулировании будет объявлено на заседании Октябрьского суда Екатеринбурга 19 августа. В общей сложности в Роспотребнадзор обратились около 30 недовольных клиентов. Причем жалобы на невозврат денег продолжают поступать — прямо сейчас на рассмотрении находятся 24, добавили в Роспотребнадзоре. В конце июля «Уральские авиалинии» отчитывались о погашении задолженностей перед 95% пассажиров, чьи рейсы были отменены. «Возвраты связаны с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России. С 1 марта по настоящий момент в авиакомпанию поступило 52343 заявления на возврат. Обработано было 49674 обращения, и пассажиры отмененных рейсов получили денежные средства в полном объеме», — объяснял перевозчик.