«Уральские авиалинии» оправдались после иска Роспотребнадзора

21 июля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» вернули деньги за отмененные рейсы 95% своих клиентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уральские авиалинии» вернули деньги 95% своих клиентов, чьи рейсы были отменены. С таким заявлением выступили в компании после иска управления Роспотребнадзора по Свердловской области из-за жалоб пострадавших пассажиров. «Мы вернули денежные средства за отмененные рейсы 95% клиентов. Возвраты связаны с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России. С 1 марта по настоящий момент в авиакомпанию поступило 52 343 заявления на возврат. Обработано было 49 674 обращения, и пассажиры отмененных рейсов получили денежные средства в полном объеме», — заявила пресс-служба «Уральских авиалиний». В компании уточнили, что на данный момент в работе находится еще чуть больше 2 тысяч обращений. Чтобы ускорить процесс, перевозчик рекомендовал клиентам внимательно проверять свои заявления и оперативно отвечать на электронные письма компании. Ранее стало известно, что Роспотребнадзор обратился в суд Екатеринбурга с коллективным иском к «Уральским авиалиниям». На перевозчика жаловались 27 его клиентов, которым отказали в возврате денег. В самой компании между тем заверили, что всем из этих пассажиров средства были переведены в полном объеме. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

«Уральские авиалинии» вернули деньги 95% своих клиентов, чьи рейсы были отменены. С таким заявлением выступили в компании после иска управления Роспотребнадзора по Свердловской области из-за жалоб пострадавших пассажиров. «Мы вернули денежные средства за отмененные рейсы 95% клиентов. Возвраты связаны с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России. С 1 марта по настоящий момент в авиакомпанию поступило 52 343 заявления на возврат. Обработано было 49 674 обращения, и пассажиры отмененных рейсов получили денежные средства в полном объеме», — заявила пресс-служба «Уральских авиалиний». В компании уточнили, что на данный момент в работе находится еще чуть больше 2 тысяч обращений. Чтобы ускорить процесс, перевозчик рекомендовал клиентам внимательно проверять свои заявления и оперативно отвечать на электронные письма компании. Ранее стало известно, что Роспотребнадзор обратился в суд Екатеринбурга с коллективным иском к «Уральским авиалиниям». На перевозчика жаловались 27 его клиентов, которым отказали в возврате денег. В самой компании между тем заверили, что всем из этих пассажиров средства были переведены в полном объеме.