07 августа 2022
06 августа 2022

На тюменской трассе в ДТП погиб пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В аварии погиб мужчина 1956 года рождения Фото:

Смертельное ДТП случилось 8 августа в Абатском районе Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. В аварии погиб мужчина 1956 года рождения.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21124 в седьмом часу утра выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1956 года рождения, скончался в карете скорой помощи, его пассажир — женщина 1958 года рождения — получила различные травмы», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в ДТП в Ишимском районе погиб 21-летний житель Московской области. За рулем автомобиля был отец погибшего.

Водитель ВАЗ-21124 столкнулся с двумя грузовиками
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Смертельное ДТП случилось 8 августа в Абатском районе Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. В аварии погиб мужчина 1956 года рождения. «По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21124 в седьмом часу утра выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1956 года рождения, скончался в карете скорой помощи, его пассажир — женщина 1958 года рождения — получила различные травмы», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что в ДТП в Ишимском районе погиб 21-летний житель Московской области. За рулем автомобиля был отец погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...