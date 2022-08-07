В аварии погиб мужчина 1956 года рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Смертельное ДТП случилось 8 августа в Абатском районе Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. В аварии погиб мужчина 1956 года рождения.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21124 в седьмом часу утра выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1956 года рождения, скончался в карете скорой помощи, его пассажир — женщина 1958 года рождения — получила различные травмы», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в ДТП в Ишимском районе погиб 21-летний житель Московской области. За рулем автомобиля был отец погибшего.