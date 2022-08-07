Несанкционированную свалку обнаружили жители Тобольского района Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Жители Тобольского района обнаружили свалку с отрезанными головами коров. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Тобольский район. Координаты на карте (для ответственных органов). Остановились по дороге, увидели этот ужас. Насчитали 5 голов коров. И это только то, что увидели. Неизвестно, сколько их там еще», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающие фотографии и координаты, где предположительно находится несанкционированная свалка.

В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области были найдены токсичные свалки, которые грозят жителям региона патологиями, а флоре и фауне — гибелью. Их обнаружили в Тюменском и Заводоуковском районах.