07 августа 2022
06 августа 2022

В Тюменской области нашли свалку с отрезанными головами коров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший военный полигон Ялунино, дорога в лесу, свалка
Несанкционированную свалку обнаружили жители Тобольского района Фото:

Жители Тобольского района обнаружили свалку с отрезанными головами коров. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Тобольский район. Координаты на карте (для ответственных органов). Остановились по дороге, увидели этот ужас. Насчитали 5 голов коров. И это только то, что увидели. Неизвестно, сколько их там еще», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающие фотографии и координаты, где предположительно находится несанкционированная свалка.

В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области были найдены токсичные свалки, которые грозят жителям региона патологиями, а флоре и фауне — гибелью. Их обнаружили в Тюменском и Заводоуковском районах.

Пользователи опубликовали координаты местонахождения несанкционированной свалки с отрубленными головами коров

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Жители Тобольского района обнаружили свалку с отрезанными головами коров. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Тобольский район. Координаты на карте (для ответственных органов). Остановились по дороге, увидели этот ужас. Насчитали 5 голов коров. И это только то, что увидели. Неизвестно, сколько их там еще», — написал анонимный автор публикации, приложив подтверждающие фотографии и координаты, где предположительно находится несанкционированная свалка. В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области были найдены токсичные свалки, которые грозят жителям региона патологиями, а флоре и фауне — гибелью. Их обнаружили в Тюменском и Заводоуковском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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