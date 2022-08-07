Пермским предприятиям предложили помощь в импортозамещении

В списке оборудования — детали, инструменты и спецтехника для нужд промышленности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский фонд «Региональный центр инжиниринга» объявил о сборе данных с предприятий края о необходимости в импортном оборудовании. Цель — проработка каналов поставок для замены его отечественными аналогами. Список с описанием позиций размещен на сайте фонда.

«Пул товаров для импортозамещения. Если предприятиям требуется указанная в списке продукция — просьба обращаться в департамент промкооперации», — сообщается на сайте фонда.

Всего в списке более 3 тысяч позиций — от подшипников до 3D-принтеров. О нуждах в оборудовании предпринимателей просят сообщать на электронную почту ped@rce-perm.ru с указанием наименования и необходимого количества.

Региональный центр инжиниринга был учрежден в 2014 году минпромторгом Пермского края. Целью фонда является помощь в решении технологических и инженерных задач промышленности.

Импортозамещение в различных сферах стало актуальным после ввода против России санкций со стороны США и стран Европы. Так они отвечают на проведение спецоперации РФ на Украине. Лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей российской экономике. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что шаги, направленные на ухудшение уровня жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.