Свердловчане с Паркинсоном остались без лекарства

В регионе возник дефицит лекарств для пациентов с Паркинсоном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области возник дефицит жизненно важных лекарственных препаратов с леводопой. Речь идет о лекарствах для пациентов с болезнью Паркинсона. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. Препараты компаний Teva, чья штаб-квартира находится в Тель-Авиве (Израиль) и швейцарской фармацевтической компании Hoffmann-La Roche найти в аптеках региона практически невозможно.

«Пациенты с болезнью Паркинсона столкнулись с острой нехваткой жизненно важных препаратов с леводопой. Речь идет о „Тремонорме“ и „Леводопе“. В аптеках Екатеринбурга остались остатки товара. Будет ли завоз новой партии, пока непонятно», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, даже российские так называемые дженерики найти в аптеках сложно. «Фармрынок России производит аналоги этих препаратов. Однако их тоже сложно найти в аптеках. Например, „Бензиэль“ (ЗАО Канонфарма Продакшн) и Леводоп (ООО „Изварино Фарма“) также в дефиците. У пациентов с Паркинсоном паника, так как непонятно, чем будут заменять импортные препараты», — резюмировал он.

Болезнь Паркинсона — это хроническое дегенеративное заболевание нервной системы, сопровождающееся дрожанием рук и ног, обеднением движений и постепенным замедлением мыслительных процессов.

Агентство обратилось за комментарием в региональный минздрав. Там отметили, что для льготного лекарственного обеспечения минздравом Свердловской области закуплены препараты по Международному непатентованному наименованию (далее -МНН) Леводопа+Карбидопа (торговое наименование (далее -ТН) Синдопа), запас составляет более 4-х месяцев, МНН Леводопа+Бенсеразид (ТН Леводопа+Бенсеразид) запасы более 7 месяцев. ТН Тремонорм имеет МНН Леводопа+Карбидопа, в аукционах участники с указанным препаратом не участвовали.

Ранее URA.RU писало, что в основном, лечение болезни Паркинсона сводится к тому, чтобы восстановить концентрацию дофамина в мозге и баланс нейрогормонов. Для этого существует всего 6 групп лекарств, среди которых и препараты леводопа. Леводопа — это золотой стандарт лечения болезни Паркинсона. В мире от этой болезни страдают примерно 5 миллионов человек.