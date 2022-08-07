07 августа 2022
06 августа 2022

Суд заставил ВИЧ-инфицированную тюменку лечить своего сына

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Тюменку заставили пройти обследование с сыном Фото:

Калининский районный суд Тюмени обязал ВИЧ-инфицированную мать провести обследование своего ребенка, родившегося в 2020 году, и начать его лечение. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

«В прокуратуру поступило сообщение специалистов областного Центра профилактики и борьбы со СПИД, что несовершеннолетний мальчик нуждается в обследовании на ВИЧ-инфекцию, а его мать уклоняется от этого. Рожденный от ВИЧ-инфицированной матери ребенок является контактным и должен обследоваться и пройти лечение. От химиопрофилактики родители отказались, а после рождения начали игнорировать и приемы в поликлинике», — рассказали в ведомстве подробности.

Прокурор Калининского округа Тюмени обратился в суд с требованием обязать мать пройти обследование с сыном, лечить его, а также ежемесячно являться в Центр профилактики и борьбы со СПИД за лекарствами для проведения антиретровирусной терапии ребенка, соблюдать режим их приема. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. «На сегодняшний день ребенок обследован и получает необходимые препараты и лечение», — добавили в прокуратуре.

Ранее агентство писало о случаях, когда тюменские родители называли себя ВИЧ-диссидентами и отказывались от терапии для себя и своих детей. В одной семье без лечения ребенок умер.

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Калининский районный суд Тюмени обязал ВИЧ-инфицированную мать провести обследование своего ребенка, родившегося в 2020 году, и начать его лечение. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. «В прокуратуру поступило сообщение специалистов областного Центра профилактики и борьбы со СПИД, что несовершеннолетний мальчик нуждается в обследовании на ВИЧ-инфекцию, а его мать уклоняется от этого. Рожденный от ВИЧ-инфицированной матери ребенок является контактным и должен обследоваться и пройти лечение. От химиопрофилактики родители отказались, а после рождения начали игнорировать и приемы в поликлинике», — рассказали в ведомстве подробности. Прокурор Калининского округа Тюмени обратился в суд с требованием обязать мать пройти обследование с сыном, лечить его, а также ежемесячно являться в Центр профилактики и борьбы со СПИД за лекарствами для проведения антиретровирусной терапии ребенка, соблюдать режим их приема. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. «На сегодняшний день ребенок обследован и получает необходимые препараты и лечение», — добавили в прокуратуре. Ранее агентство писало о случаях, когда тюменские родители называли себя ВИЧ-диссидентами и отказывались от терапии для себя и своих детей. В одной семье без лечения ребенок умер.
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