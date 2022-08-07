Товарищи генерала Трифонова избежали наказания за взятку

08 августа 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ожидается, что приговор Игорю Трифонову объявят 8 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приближенные бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова — экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба и экс-сотрудник ОЭБиПК УМВД Денис Жданов — не будут наказаны по делу о взятке. Об этом стало известно на заседании Ленинского суда Екатеринбурга. «Суд постановил прекратить уголовное преследование Жданова и Кубы. Они сотрудничали со следствием и дали показания против генерала», — передает корреспондент URA.RU из зала. Жданова и Кубу подозревали в посредничестве во взятке. Бывшему главе екатеринбургской полиции Трифонову инкриминируют ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). По версии следствия, в 2015 году офицеру передали 7,5 млн рублей за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка «Кольцо Урала». Прокуратура требует приговорить Трифонова к девяти с половиной годам колонии. Предполагается, что свое решение суд объявит 8 августа.

Приближенные бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова — экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба и экс-сотрудник ОЭБиПК УМВД Денис Жданов — не будут наказаны по делу о взятке. Об этом стало известно на заседании Ленинского суда Екатеринбурга. «Суд постановил прекратить уголовное преследование Жданова и Кубы. Они сотрудничали со следствием и дали показания против генерала», — передает корреспондент URA.RU из зала. Жданова и Кубу подозревали в посредничестве во взятке. Бывшему главе екатеринбургской полиции Трифонову инкриминируют ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). По версии следствия, в 2015 году офицеру передали 7,5 млн рублей за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка «Кольцо Урала». Прокуратура требует приговорить Трифонова к девяти с половиной годам колонии. Предполагается, что свое решение суд объявит 8 августа.