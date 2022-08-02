Прокурор запросил 9,5 лет колонии для генерала Трифонова

02 августа 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Прокурор потребовал 9,5 лет колонии строгого режима для генерала Трифонова Фото: Размик Закарян © URA.RU Гособвинитель Георгий Паникаров попросил признать виновным экс-начальника УМВД по Екатеринбургу генерала Игоря Трифонова в получении взятки и назначить ему девять лет шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает газета «Коммерсант -Урал». «Георгий Паникаров в ходе прений сторон по делу Игоря Трифонова попросил признать его виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия и назначить ему девять лет шесть месяцев колонии строгого режим», — сообщает газета. Также прокурор попросит суд назначить Трифонову штраф в размере 20 миллионов рублей и лишить его звания. Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу обвиняют во взятке в крупном размере. Трифонов получал деньги от бизнесменов за открытие торговых точек возле «Таганского ряда». Ранее URA.RU сообщало, что генерал Трифонов попросил допросить по своему делу ряд статусных силовиков. В их число вошли бывший руководитель УФСБ по Свердловской области Александр Вяткин и экс-начальник регионального главка полиции Михаил Бородин.

Гособвинитель Георгий Паникаров попросил признать виновным экс-начальника УМВД по Екатеринбургу генерала Игоря Трифонова в получении взятки и назначить ему девять лет шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает газета «Коммерсант -Урал». «Георгий Паникаров в ходе прений сторон по делу Игоря Трифонова попросил признать его виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия и назначить ему девять лет шесть месяцев колонии строгого режим», — сообщает газета. Также прокурор попросит суд назначить Трифонову штраф в размере 20 миллионов рублей и лишить его звания. Экс-начальник УМВД по Екатеринбургу обвиняют во взятке в крупном размере. Трифонов получал деньги от бизнесменов за открытие торговых точек возле «Таганского ряда». Ранее URA.RU сообщало, что генерал Трифонов попросил допросить по своему делу ряд статусных силовиков. В их число вошли бывший руководитель УФСБ по Свердловской области Александр Вяткин и экс-начальник регионального главка полиции Михаил Бородин.