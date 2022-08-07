Челябинские транспортники воспользуются опытом Перми

В Челябинске пытаются уйти от оплаты проезда наличными Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министерство дорожного и хозяйство и транспорта Челябинской области перенимает опыт у пермских коллег при введении дорожной реформы. Об этом 8 августа заявил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров во время пресс-конференции.

«По Перми очень высокий процент оплаты безналичным способом. У них порядка 85% населения оплачивают картой. Мы их берем как очень хороший образец. Они начали дорожную реформу на два года раньше, и мы многие моменты из их опыта учитываем», — сообщил в ходе конференции ИД «Гранада Пресс» Егоров.

Также в ходе конференции Егоровым была определена основная задача транспортной реформы. По словам замминистра, главной целью реформы является уход от наличной оплаты проезда в общественном транспорте, что повлечет за собой обновление подвижного состава. Изменение билетного меню входит в список мероприятий, благодаря которым жители будут оплачивать проезд транспортными или банковскими картами.

Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте произойдет 10 августа. Цена проезда за наличные вырастет до 30 рублей, цена за проезд по карте — 26 рублей. Цена билета по транспортной карте с пересадкой в течение часа останется неизменной — 25 рублей.