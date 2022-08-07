Пермяков лишат земли ради трассы

Трасса должна будет соединить центр города с пятью микрорайонами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Пермского края внесло изменения в перечне изымаемых объектов и участков для строительства трассы ТР-53. Всего власти произведут изъятие более 100 земельных участков. Дорога должна будет соединить несколько отдаленных микрорайонов с центром Перми.

«Отказались от изъятия шести из 110 земельных участков, указанных в первоначальной редакции документа. А именно — от некоторых площадок в частном секторе микрорайона Костарево с общим адресом по улице Жуковского, 37», — сообщает Business Class.

Также изменения затронули несколько десятков объектов: на 20 участках произойдет полное изъятие вместо ранее запланированного частичного. Тридцать объектов, наоборот, решено было изъять не полностью. Помимо этого, в перечень земель под отчуждение включили 12 объектов — жилые, садовые дома и хозяйственные строения.

Первый этап строительства трассы ТР-53 начался в Перми весной 2022 года. В его рамках продлят улицу Уинскую, построят мост через Иву и сделают транспортную развязку. Работы завершатся в 2024 году. По завершению всех этапов магистраль соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Висим, Запруд, Садовый с центром города.