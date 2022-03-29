Первый этап строительства трассы ТР-53 планируют завершить до конца 2024 года (архивное фото) Фото: Дмитрий Махонин, «ВКонтакте»

Первый этап строительства новой трассы ТР-53 стартовал в Перми. На площадке уже проводят подготовительные работы, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Началось строительство первого этапа трассы ТР-53. Сейчас на площадке в микрорайоне Садовый ведутся подготовительные работы, параллельно изготавливаются каркасы для устройства буронабивных свай, которые станут основой будущих опор моста через реку Ива», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным Махонина, мост протянется от улицы Юрша до улицы Грибоедова над уже существующим путепроводом. В рамках первого этапа строители планируют продлить улицу Уинскую, построить мост через Иву и съезды с транспортной развязкой. Завершить первый этап работ планируют до конца 2024 года. Представители министерства транспорта Пермского края в комментариях к публикации уточнили, что строительство всей трассы предварительно завершится до 2029 года.

Трасса ТР-53 должна соединить пять микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд, Садовый с центром города. Ранее URA.RU сообщало, что построить ее пермякам обещали как минимум последние 10 лет. В январе 2021 года в минтрансе Пермского края сообщали, что проектная документация по первому этапу трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» проходит госэкспертизу.

На объекте приступили к подготовительным работам Фото: Дмитрий Махонин, «ВКонтакте»

Фото: Дмитрий Махонин, «ВКонтакте»