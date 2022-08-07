07 августа 2022

ФК «Урал» уволил тренера после поражения от «Спартака»

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Игорь Шалимов был тренером «Урала» ровно год Фото:

У ФК «Урал» будет новый главный тренер. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов, комментируя сегодняшнюю встречу с действующим наставником Игорем Шалимовым.

«Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс». В пресс-службе «Урала» URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.

Шалимов возглавил «Урал» 10 августа 2021-го. При нем команда заняла 12-е место в розыгрыше РПЛ 2021/2022. Новый сезон «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд.

Последнее — от «Спартака» 6 августа — было особенно болезненным. Екатеринбуржцы пропустили два мяча (при обилии голевых моментов у соперника) и не создали опасности у чужих ворот.

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У ФК «Урал» будет новый главный тренер. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов, комментируя сегодняшнюю встречу с действующим наставником Игорем Шалимовым. «Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс». В пресс-службе «Урала» URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов. Шалимов возглавил «Урал» 10 августа 2021-го. При нем команда заняла 12-е место в розыгрыше РПЛ 2021/2022. Новый сезон «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. Последнее — от «Спартака» 6 августа — было особенно болезненным. Екатеринбуржцы пропустили два мяча (при обилии голевых моментов у соперника) и не создали опасности у чужих ворот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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