ФК «Урал» уволил тренера после поражения от «Спартака»

У ФК «Урал» будет новый главный тренер. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов, комментируя сегодняшнюю встречу с действующим наставником Игорем Шалимовым.
«Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс». В пресс-службе «Урала» URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.
Шалимов возглавил «Урал» 10 августа 2021-го. При нем команда заняла 12-е место в розыгрыше РПЛ 2021/2022. Новый сезон «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд.
Последнее — от «Спартака» 6 августа — было особенно болезненным. Екатеринбуржцы пропустили два мяча (при обилии голевых моментов у соперника) и не создали опасности у чужих ворот.
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