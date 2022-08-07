ФК «Урал» уволил тренера после поражения от «Спартака»

08 августа 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Игорь Шалимов был тренером «Урала» ровно год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У ФК «Урал» будет новый главный тренер. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов, комментируя сегодняшнюю встречу с действующим наставником Игорем Шалимовым. «Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс». В пресс-службе «Урала» URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов. Шалимов возглавил «Урал» 10 августа 2021-го. При нем команда заняла 12-е место в розыгрыше РПЛ 2021/2022. Новый сезон «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. Последнее — от «Спартака» 6 августа — было особенно болезненным. Екатеринбуржцы пропустили два мяча (при обилии голевых моментов у соперника) и не создали опасности у чужих ворот.

У ФК «Урал» будет новый главный тренер. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов, комментируя сегодняшнюю встречу с действующим наставником Игорем Шалимовым. «Мы пришли к обоюдному решению — Игорь Шалимов покидает «Урал», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс». В пресс-службе «Урала» URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов. Шалимов возглавил «Урал» 10 августа 2021-го. При нем команда заняла 12-е место в розыгрыше РПЛ 2021/2022. Новый сезон «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. Последнее — от «Спартака» 6 августа — было особенно болезненным. Екатеринбуржцы пропустили два мяча (при обилии голевых моментов у соперника) и не создали опасности у чужих ворот.