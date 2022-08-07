На курганской границе иностранец устроил дебош

На границе с Казахстаном задержали иностранца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганской границе с Казахстаном в ходе проверки документов иностранец обматерил пограничников. Инцидент произошел в минувшие выходные на железнодорожном контрольно-пропускном пункте в Петухово, сообщили URA.RU источники близкие к силовым кругам.

«Инцидент произошел 6 августа в ходе проверки документов у гражданина иностранного государства, который следовал и соседней республики в Россию. Мужчина начал вести себя неадекватно, отказался показать паспорт, и оскорбил представителей власти», — рассказывает инсайдер.

В пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям информацию об инциденте URA.RU подтвердили. Однако отказались называть гражданином какой страны оказался нарушитель. По информации ведомства, мужчина был снят с поезда, за оскорбление представителей власти на него был составлен административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела «Публичное оскорбление представителя власти». Ранее URA.RU писало, что в приграничном пункте Петухово у граждан Казахстана, следующих в республику из России, изымают сахар.