У жителей Казахстана на курганской границе отбирают сахар

Курганские пограничники досматривают казахские авто в поисках сахара (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пограничных пунктах пропуска (КПП) Курганской области водителей, следующих в Казахстан останавливают, и проводят досмотр. Обнаружив излишки сахара, его изымают. Об этом URA.RU рассказали жители соседней республики.

По словам источника, гражданина Республики Казахстан, его машину досмотрели на КПП в Петуховском районе. Обнаружив на заднем сидении два мешка по 20 килограмм, пограничники заявили, что с таким грузом из РФ его не пропустят. «Смотрели даже на коробку рафинада в бардачке. Разрешили провезти, но лишь, потому что она была открытой», — рассказал источник.

По словам мужчины, все попытки объяснить пограничникам, что сахар, он вез не для продажи, а для собственных нужд, не увенчались успехом. Из-за чего мешки пришлось оставить у родственников в РФ.

Высокий интерес к закупке сахара в РФ у граждан Казахстана вызван дефицитом сахара в соседней республике. «Приходишь в магазины, а его нет. Там, где еще что-то осталось — цена взлетела до 1000 тенге (около 130 рублей) за килограмм, но даже при такой стоимости, за ним выстроились длинные очереди. Но отпускают всего по килограмму в одни руки», - рассказывает источник. На фоне дефицита продукции, жители приграничных областей отправились в Россию, преимущественно в Курганскую и Челябинскую области.

В таможенном управлении Тюменской области, к которой и относится курганское подразделение. корреспонденту URA.RU сообщили, что согласно постановлению правительства РФ от 14 марта, из России запрещено вывозить сахар до 31 августа 2022 г. Если нарушителя останавливают на границе — ему грозит штраф. Исключения — гуманитарная помощь, припасы для пассажиров и экипажей судов и поездов, транзит и обеспечение воинских формирований за рубежом.

Ранее URA.RU сообщало, что пересечь российско-казахстанскую границу стало проще. Это связанно с отменой требования предъявлять ПЦР-тесты.