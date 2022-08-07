В Челябинске нашли новую причину артрита

Челябинские ученые среди причин ревматоидного артрита исследовали генный фактор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые из Челябинска одной из причин ревматоидного артрита назвали работу генов. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), белые пятна в природе заболевания оставляют для иммуногенетиков фронт для дальнейших исследований.

«Выпускница магистратуры биологического факультета Юлия Чумачева в дипломной работе исследовала влияние генов суперсемейства TNFa при ревматоидном артрите. Исследование позволило по-новому взглянуть на современное представление об иммуногенетическом компоненте ревматоидного артрита, но белые пятна в природе заболевания остались», — сообщили URA.RU в университете.

Ревматоидный артрит, в отличие от обычного, поражает соединительные ткани всего организма. Организм начинает уничтожать самого себя, воспринимая собственные клетки как враждебные. В течение пяти лет, по оценкам специалистов московского медуниверситета имени Сеченова, половина заболевших становятся инвалидами.

Челябинские ученые выяснили, какой именно ген защищает от ревматоидного артрита, а какой маркирует предрасположенность к заболеванию у женщин. Для исследования ученые изучили данные 91 больного группы русских Челябинской области с диагнозом «ревматоидный артрит». Показатели сравнивали с коллекцией ДНК-образцов 154 кадровых доноров стволовой клетки. Исследования в русле изысканий Чумачевой много лет ведутся на кафедре микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ.

Расширению научных изысканий в России придается особое значение в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. До 2031 года в России создают условия для сохранения технологического лидерства в разных областях. Для этого привлекают молодых ученых, строят и обновляют научную инфраструктуру, обеспечивают доступность информации о возможности вхождения в научную деятельность.