07 августа 2022
06 августа 2022

Мэр Перми создал спецотдел по работе с соцсетями

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Социальная сеть ВКонтакте. Курган, наушники, вконтакте, соцсеть, пк, мессенджер, персональный компьютер, социальная сеть, вк, интернет, компьютер, интернет зависимость
Муниципальный центр управления Перми займется разбором обращений пользователей соцсетей Фото:

В Перми по распоряжению главы города Алексея Демкина создан «Муниципальный центр управления». Как сообщили в мэрии, его сотрудники будут работать над обращениями жителей, которые поступают через социальные сети.

«Проектный офис займется координацией работ по мониторингу и обработке обращений, поступающих в администрацию Перми через разные каналы, в том числе и через социальные сети. В состав городского проектного офиса вошли заместители главы администрации города, руководители профильных ведомств и районных администраций», — сообщается в telegram-канале пресс-службы мэрии Перми.

Аналогичный офис — Центр управления регионом — с 2020 года работает на уровне Пермского края. Такие структуры созданы во всех субъектах РФ по поручению президента Владимира Путина для мониторинга и анализа эффективности обратной связи от жителей в социальных сетях.

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В Перми по распоряжению главы города Алексея Демкина создан «Муниципальный центр управления». Как сообщили в мэрии, его сотрудники будут работать над обращениями жителей, которые поступают через социальные сети. «Проектный офис займется координацией работ по мониторингу и обработке обращений, поступающих в администрацию Перми через разные каналы, в том числе и через социальные сети. В состав городского проектного офиса вошли заместители главы администрации города, руководители профильных ведомств и районных администраций», — сообщается в telegram-канале пресс-службы мэрии Перми. Аналогичный офис — Центр управления регионом — с 2020 года работает на уровне Пермского края. Такие структуры созданы во всех субъектах РФ по поручению президента Владимира Путина для мониторинга и анализа эффективности обратной связи от жителей в социальных сетях.
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