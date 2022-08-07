07 августа 2022

В Екатеринбурге умер участник 10-километрового забега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский забег. Екатеринбург, участники соревнований, спортсмены, забег, эстафета, палочка
Мужчине стало плохо на девятом километре трассы Фото:

В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега «Европа-Азия». Как рассказал URA.RU организатор форума Андрей Уткин, 37-летнему Андрею Ильясову стало плохо на девятом километре трассы.

«Он прошел три контрольные точки — старт, 700 метров и 8,5 километра. При пересечении третьей его темп был 5,24, то есть не быстрый. [Дежурившая] скорая его забрала в больницу в стабильном состоянии», — поделился Уткин. По его словам, 5 августа мужчине выдали справку, что бежать ему можно (это обязательное условие допуска на старт).

О смерти Ильясова Уткин узнал от сотрудников СвЖД, где тот трудился. Это первый подобный случай на забегах в Екатеринбурге, уточнил менеджер.

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В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега «Европа-Азия». Как рассказал URA.RU организатор форума Андрей Уткин, 37-летнему Андрею Ильясову стало плохо на девятом километре трассы. «Он прошел три контрольные точки — старт, 700 метров и 8,5 километра. При пересечении третьей его темп был 5,24, то есть не быстрый. [Дежурившая] скорая его забрала в больницу в стабильном состоянии», — поделился Уткин. По его словам, 5 августа мужчине выдали справку, что бежать ему можно (это обязательное условие допуска на старт). О смерти Ильясова Уткин узнал от сотрудников СвЖД, где тот трудился. Это первый подобный случай на забегах в Екатеринбурге, уточнил менеджер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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