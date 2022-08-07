В Екатеринбурге умер участник 10-километрового забега. Видео

08 августа 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мужчине стало плохо на девятом километре трассы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега «Европа-Азия». Как рассказал URA.RU организатор форума Андрей Уткин, 37-летнему Андрею Ильясову стало плохо на девятом километре трассы. «Он прошел три контрольные точки — старт, 700 метров и 8,5 километра. При пересечении третьей его темп был 5,24, то есть не быстрый. [Дежурившая] скорая его забрала в больницу в стабильном состоянии», — поделился Уткин. По его словам, 5 августа мужчине выдали справку, что бежать ему можно (это обязательное условие допуска на старт). О смерти Ильясова Уткин узнал от сотрудников СвЖД, где тот трудился. Это первый подобный случай на забегах в Екатеринбурге, уточнил менеджер.

В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега «Европа-Азия». Как рассказал URA.RU организатор форума Андрей Уткин, 37-летнему Андрею Ильясову стало плохо на девятом километре трассы. «Он прошел три контрольные точки — старт, 700 метров и 8,5 километра. При пересечении третьей его темп был 5,24, то есть не быстрый. [Дежурившая] скорая его забрала в больницу в стабильном состоянии», — поделился Уткин. По его словам, 5 августа мужчине выдали справку, что бежать ему можно (это обязательное условие допуска на старт). О смерти Ильясова Уткин узнал от сотрудников СвЖД, где тот трудился. Это первый подобный случай на забегах в Екатеринбурге, уточнил менеджер.