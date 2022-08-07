«Уралтрансмаш» покажет пушку самого крупного калибра 2С7М «Малка», которая считается одной из самых мощных пушек в мире Фото: пресс-служба «Уралтрансмаш»

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область) покажет пушку самого крупного калибра 2С7М «Малка», которая считается одной из самых мощных пушек в мире с калибром 203 мм. Предприятие представит свое оружие на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе завода.

«В составе стенда будет представлен макет 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 „Мста-С“ и макет пушки самого крупного калибра 2С7М „Малка“. Эта пушка является модернизированным вариантом орудия 2С7 „Пион“, до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире с калибром 203 мм. Основным предназначением самоходной артиллерийской установки является поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта», — сообщили на предприятии.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» отправил самоходные артиллерийские установки в минобороны Беларуси. В апреле завод заключил контракт с белорусским военным ведомством на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С».