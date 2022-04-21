Завод в Екатеринбурге отремонтирует военную технику для Беларуси

22 апреля 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Модернизацией и капремонтом самоходных установок займется «Уралтрансмаш» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Завод «Уралтрансмаш» заключил контракт с Минобороны Республики Беларусь на капительный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «АО „Уралтрансмаш“ (в составе Концерна „Уралвагонзавод“ входит в Госкорпорацию „Ростех“) заключило контракт на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 „Гиацинт-C“ с Министерством обороны Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы завода. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Семизорова, капремонт самоходных пушек с модернизацией продлит срок службы техники и обеспечит состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям. 2С5 «Гиацинт-С» — это третья самоходка из «цветочного букета» «Уралтрансмаша», производство которой на свердловском заводе началось в 1978 году. Пушки хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в боевых действиях «горячих точках». Ранее концерн «Уралвагонзавод» завершил модернизацию самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка». Модернизацией занимался завод «Уралтрансмаш» для Вооруженных Сил РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Завод «Уралтрансмаш» заключил контракт с Минобороны Республики Беларусь на капительный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «АО „Уралтрансмаш“ (в составе Концерна „Уралвагонзавод“ входит в Госкорпорацию „Ростех“) заключило контракт на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 „Гиацинт-C“ с Министерством обороны Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы завода. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Семизорова, капремонт самоходных пушек с модернизацией продлит срок службы техники и обеспечит состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям. 2С5 «Гиацинт-С» — это третья самоходка из «цветочного букета» «Уралтрансмаша», производство которой на свердловском заводе началось в 1978 году. Пушки хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в боевых действиях «горячих точках». Ранее концерн «Уралвагонзавод» завершил модернизацию самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка». Модернизацией занимался завод «Уралтрансмаш» для Вооруженных Сил РФ.