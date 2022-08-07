07 августа 2022
06 августа 2022

Силовики поймали эксгибициониста, который напугал тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Нижневартовск, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Мужчина демонстрировал гениталии в одном из парков Тюмени Фото:

Полиция задержала эксгибициониста, которого на выходных жители Тюмени заметили в парке на улице Севастопольской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. Ранее агентство писало о том, что тюменцы сняли на видео мужчину, который показывал свои гениталии прохожим.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

7 августа тюменцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» о том, что по городу разгуливает мужчина, который демонстрирует прохожим свои гениталии. Некоторые горожане немедленно обратились в полицию. Инцидент произошел в одном из городских парков Тюмени.

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Полиция задержала эксгибициониста, которого на выходных жители Тюмени заметили в парке на улице Севастопольской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. Ранее агентство писало о том, что тюменцы сняли на видео мужчину, который показывал свои гениталии прохожим. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. 7 августа тюменцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» о том, что по городу разгуливает мужчина, который демонстрирует прохожим свои гениталии. Некоторые горожане немедленно обратились в полицию. Инцидент произошел в одном из городских парков Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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