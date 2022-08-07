Силовики поймали эксгибициониста, который напугал тюменцев

Мужчина демонстрировал гениталии в одном из парков Тюмени Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полиция задержала эксгибициониста, которого на выходных жители Тюмени заметили в парке на улице Севастопольской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. Ранее агентство писало о том, что тюменцы сняли на видео мужчину, который показывал свои гениталии прохожим.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

7 августа тюменцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» о том, что по городу разгуливает мужчина, который демонстрирует прохожим свои гениталии. Некоторые горожане немедленно обратились в полицию. Инцидент произошел в одном из городских парков Тюмени.