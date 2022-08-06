06 августа 2022
05 августа 2022

Тюменцев предостерегают о появившемся в городе эксгибиционисте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка забора в парке Зеленая роща. Екатеринбург, материнство, лето, женщина с коляской, парк зеленая роща, прогулка по парку, мама с коляской
По словам очевидцев, эксгибициониста видели в тюменском парке Фото:

Жителей Тюмени предостерегают об эксгибиционисте, которого заметили в парке на улице Севастопольской. В соцсетях появилось видео с предупреждением, что неизвестный мужчина намеренно показывает свои гениталии прохожим.

«Парк на Севастопольской. Мужчина ходит и показывает свои гениталии на дорожке, где проходят дети или девушки. В полицию позвонили. Родители, будьте бдительны!» — написал автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как неизвестный идет по улице, трогая себя в области паха.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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Жителей Тюмени предостерегают об эксгибиционисте, которого заметили в парке на улице Севастопольской. В соцсетях появилось видео с предупреждением, что неизвестный мужчина намеренно показывает свои гениталии прохожим. «Парк на Севастопольской. Мужчина ходит и показывает свои гениталии на дорожке, где проходят дети или девушки. В полицию позвонили. Родители, будьте бдительны!» — написал автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как неизвестный идет по улице, трогая себя в области паха. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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