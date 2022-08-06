По словам очевидцев, эксгибициониста видели в тюменском парке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителей Тюмени предостерегают об эксгибиционисте, которого заметили в парке на улице Севастопольской. В соцсетях появилось видео с предупреждением, что неизвестный мужчина намеренно показывает свои гениталии прохожим.

«Парк на Севастопольской. Мужчина ходит и показывает свои гениталии на дорожке, где проходят дети или девушки. В полицию позвонили. Родители, будьте бдительны!» — написал автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как неизвестный идет по улице, трогая себя в области паха.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.