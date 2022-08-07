Из Пермского края пытались вывезти зараженный лес

Пиломатериалы были заражены карантинным жуком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Пермского края пытались вывезти древесину, которая была заражена карантинным жуком. О том, что будет с пиломатериалами, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В августе в ведомство поступила заявка на осмотр древесины, которая должна быть вывезена из Пермского края. «В ходе проведения досмотра пиломатериалов были обнаружены личинки насекомых — вредителей. По результатам лабораторной экспертизы, одна из личинок идентифицирована как карантинный вид усачей рода Monochamus: Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v.Waldheim))», — рассказали в ведомстве.

Вывоз зараженной продукции с территории региона запрещен. Собственник древесины должен будет уничтожить пиломатериалы или провести их обеззараживание.

Ранее URA.RU писало об экспорте древесины в Евросоюз. Более 4 млн кубометров пиломатериалов были отправлены из Пермского края.