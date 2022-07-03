03 июля 2022

Из Перми в Евросоюз вывезли сотни тысяч кубометров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, лес, лесоповал, древесина, вырубка леса, вырубка деревьев
Древесина экспортирована в разные страны Фото:

Свыше 4,7 млн кубометров лесоматериалов из Пермского края отправлено за границу и в другие регионы России. Отправление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора.

С начала года из Пермского края экспортировано более 4,5 миллионов кубометров деловой древесины, пиломатериалов, листовой фанеры, шпона и прочих лесоматериалов в другие страны. «Основными странами-импортерами являются Узбекистан, Китай, Азербайджан, Ирак, Таджикистан, страны Евросоюза», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также лесоматериалы отправлены Астраханскую, Ростовскую, Свердловскую, Нижегородскую области и Краснодарский край. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль и соответствует необходимым требованиям.

Ранее URA.RU сообщало о попытке вывезти из Пермского края опасную древесину. Лесопродукция была заражена карантинными вредными организмами.

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Свыше 4,7 млн кубометров лесоматериалов из Пермского края отправлено за границу и в другие регионы России. Отправление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора. С начала года из Пермского края экспортировано более 4,5 миллионов кубометров деловой древесины, пиломатериалов, листовой фанеры, шпона и прочих лесоматериалов в другие страны. «Основными странами-импортерами являются Узбекистан, Китай, Азербайджан, Ирак, Таджикистан, страны Евросоюза», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также лесоматериалы отправлены Астраханскую, Ростовскую, Свердловскую, Нижегородскую области и Краснодарский край. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль и соответствует необходимым требованиям. Ранее URA.RU сообщало о попытке вывезти из Пермского края опасную древесину. Лесопродукция была заражена карантинными вредными организмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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