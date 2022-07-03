Из Перми в Евросоюз вывезли сотни тысяч кубометров леса

Древесина экспортирована в разные страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свыше 4,7 млн кубометров лесоматериалов из Пермского края отправлено за границу и в другие регионы России. Отправление проходило под контролем специалистов Россельхознадзора.

С начала года из Пермского края экспортировано более 4,5 миллионов кубометров деловой древесины, пиломатериалов, листовой фанеры, шпона и прочих лесоматериалов в другие страны. «Основными странами-импортерами являются Узбекистан, Китай, Азербайджан, Ирак, Таджикистан, страны Евросоюза», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также лесоматериалы отправлены Астраханскую, Ростовскую, Свердловскую, Нижегородскую области и Краснодарский край. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль и соответствует необходимым требованиям.

Ранее URA.RU сообщало о попытке вывезти из Пермского края опасную древесину. Лесопродукция была заражена карантинными вредными организмами.