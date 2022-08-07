07 августа 2022

Компания Челябинской области собрала смородины больше всех в РФ. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, садоводство, сельское хозяйство, григорьевские сады, агротехнологии, посадка смородины
Ручной труд компания дополняет механическим: в 2022 году запустили автоматический пропольщик Фото:

Компания «Григорьевские сады» из Челябинской области обеспечила самый высокий валовый сбор черной смородины в России с гектара. Как URA.RU сообщили на предприятии, до 2030 года площадь высадки плодово-ягодных культур производителя увеличится в четыре раза — до 1000 гектаров.

«Наш валовый сбор черной смородины в 5100 кг с гектара в 2022 году признали рекордным в России. Продолжаем увеличивать производство: с нынешних 250 га за восемь лет обеспечим высадку культур на площади в 1000 га или больше», — рассказала URA.RU управляющая садами Ольга Сегаль.

Стартовавшее в 2015 году производство по итогам 2022 года рассчитывает в три раза превзойти план урожая: вместо 100 тонн продукции получить 300 тон. Применяют современную агротехнику и передовые технологии выращивания, адаптированные для климата Челябинской области. Выращивают восемь культур: жимолость, малину, абрикосы, груши, крыжовник, яблоки и другие растения. Их подобрали так, чтобы сбор урожая продолжался с весны до поздней осени. Климатические условия позволяют: плодово-ягодные насаждения не приходится обрабатывать пестицидами.

Основные площади садов и цех переработки до сих пор находились в Каслинском районе. При поддержке регионального минсельхоза начали закладывать вторую очередь садов — в Кунашакском районе. Там вместе с цехом по переработке возведут плодохранилище с регулируемой газовой средой. За счет снижения уровня кислорода она поможет сохранять плоды от урожая до урожая.

Товар уходит на реализацию торговые сети. Замороженные ягоды зимой реализуют переработчикам. Третий канал сбыта — на изготовление алкогольной продукции.

В 2022 году «Григорьевские сады» сделали ставку на органическое земледелие, отказавшись от пестицидов
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Компания «Григорьевские сады» из Челябинской области обеспечила самый высокий валовый сбор черной смородины в России с гектара. Как URA.RU сообщили на предприятии, до 2030 года площадь высадки плодово-ягодных культур производителя увеличится в четыре раза — до 1000 гектаров. «Наш валовый сбор черной смородины в 5100 кг с гектара в 2022 году признали рекордным в России. Продолжаем увеличивать производство: с нынешних 250 га за восемь лет обеспечим высадку культур на площади в 1000 га или больше», — рассказала URA.RU управляющая садами Ольга Сегаль. Стартовавшее в 2015 году производство по итогам 2022 года рассчитывает в три раза превзойти план урожая: вместо 100 тонн продукции получить 300 тон. Применяют современную агротехнику и передовые технологии выращивания, адаптированные для климата Челябинской области. Выращивают восемь культур: жимолость, малину, абрикосы, груши, крыжовник, яблоки и другие растения. Их подобрали так, чтобы сбор урожая продолжался с весны до поздней осени. Климатические условия позволяют: плодово-ягодные насаждения не приходится обрабатывать пестицидами. Основные площади садов и цех переработки до сих пор находились в Каслинском районе. При поддержке регионального минсельхоза начали закладывать вторую очередь садов — в Кунашакском районе. Там вместе с цехом по переработке возведут плодохранилище с регулируемой газовой средой. За счет снижения уровня кислорода она поможет сохранять плоды от урожая до урожая. Товар уходит на реализацию торговые сети. Замороженные ягоды зимой реализуют переработчикам. Третий канал сбыта — на изготовление алкогольной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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