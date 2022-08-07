Украинцы угрожают активисту из ХМАО из-за желто-голубой вывески

08 августа 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

От активиста требуют прекратить протесты из-за вывески в цветах флага Украины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Активисту из Сургута Эдуарду Чуприне, протестующему из-за вывески офис-центра «Самбор», исполненной в цветах флага Украины, начали угрожать украинцы. Об этому URA.RU сообщил сам Чуприна. «Мне позвонили с неизвестного номера, и собеседник с той стороны предупредил, чтобы я не протестовал из-за вывески „Самбор“ выкрашенной в цвета флага Украины. Мол, если не остановлюсь, за мной отправят каких-то людей. Из разговора я понял, что собеседник из Украины, да и разговаривал он со мной на чистой украинской мове [украинском языке]. Потом еще несколько раз звонили, но я уже просто не брал трубку», — рассказал Чуприна. Как сообщил активист, угрозы его не остановят. Он и по-прежнему будет добиваться, чтобы вывеску на офис-центре в Сургуте убрали или перекрасили. По поводу угроз Чуприна в правоохранительные органы еще не обращался. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. В Сургуте неизвестные забрались на пятиэтажное здание офис-центра «Самбор» и перекрасили вывеску, исполненную в цветах украинского флага, в зеленый цвет.

Активисту из Сургута Эдуарду Чуприне, протестующему из-за вывески офис-центра «Самбор», исполненной в цветах флага Украины, начали угрожать украинцы. Об этому URA.RU сообщил сам Чуприна. «Мне позвонили с неизвестного номера, и собеседник с той стороны предупредил, чтобы я не протестовал из-за вывески „Самбор“ выкрашенной в цвета флага Украины. Мол, если не остановлюсь, за мной отправят каких-то людей. Из разговора я понял, что собеседник из Украины, да и разговаривал он со мной на чистой украинской мове [украинском языке]. Потом еще несколько раз звонили, но я уже просто не брал трубку», — рассказал Чуприна. Как сообщил активист, угрозы его не остановят. Он и по-прежнему будет добиваться, чтобы вывеску на офис-центре в Сургуте убрали или перекрасили. По поводу угроз Чуприна в правоохранительные органы еще не обращался. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. В Сургуте неизвестные забрались на пятиэтажное здание офис-центра «Самбор» и перекрасили вывеску, исполненную в цветах украинского флага, в зеленый цвет.