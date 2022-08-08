Екатеринбуржцам посоветовали больше пить и не выходить из дома

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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Из-за смога в центре города не видно вершину БЦ «Высоцкий» Фото:

Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам не выходить из дома и больше пить. Такие рекомендации специалисты дали из-за смога, который накрыл Екатеринбург. Санитарные врачи проведут лабораторные исследования воздуха. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В связи с информацией о смоге в Екатеринбурге Роспотребнадзором организовано проведение лабораторных исследований воздуха. Замеры проведут специалисты филиалов „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ во всех районах города», — сообщили в ведомстве.

Специалисты посоветовали екатеринбуржцам во время смога как можно реже выходить на улицу, не открывать окна, вместо контактных линз носит очки, больше пить, промывать глаза, нос и горло. Также санитарные врачи рекомендуют отказаться от курения, делать влажную уборку, а при выходе на улицу использовать маски и респираторы.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — добавили в управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что держат качество атмосферного воздуха на постоянном контроле.

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Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам не выходить из дома и больше пить. Такие рекомендации специалисты дали из-за смога, который накрыл Екатеринбург. Санитарные врачи проведут лабораторные исследования воздуха. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. «В связи с информацией о смоге в Екатеринбурге Роспотребнадзором организовано проведение лабораторных исследований воздуха. Замеры проведут специалисты филиалов „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ во всех районах города», — сообщили в ведомстве. Специалисты посоветовали екатеринбуржцам во время смога как можно реже выходить на улицу, не открывать окна, вместо контактных линз носит очки, больше пить, промывать глаза, нос и горло. Также санитарные врачи рекомендуют отказаться от курения, делать влажную уборку, а при выходе на улицу использовать маски и респираторы. «В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — добавили в управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что держат качество атмосферного воздуха на постоянном контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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