На реконструкцию пермского аэропорта потратят 1 млрд рублей

В Перми ищут подрядчика для реконструкции аэропорта Большое Савино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На работы готовы выделить более 1 млрд рублей.
«Выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь). Начальная цена — 1 017 190 731,20 рублей», — говорится на сайте.
Заказчиком является ФКУ «Дирекция Государственного Заказчика по Реализации Комплексных Проектов Развития Транспортной Инфраструктуры». Заявку подать можно до 28 августа. Реконструкцию воздушной гавани планировалось начать еще в 2019 году. Тогда должны были обновить взлетно-посадочную полосу и установить телетрапы.
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