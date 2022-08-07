07 августа 2022

На реконструкцию пермского аэропорта потратят 1 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, аэропорт большое савино
Заявку на реконструкцию пермского аэропорта можно подать до 28 августа Фото:

В Перми ищут подрядчика для реконструкции аэропорта Большое Савино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На работы готовы выделить более 1 млрд рублей.

«Выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь). Начальная цена — 1 017 190 731,20 рублей», — говорится на сайте.

Заказчиком является ФКУ «Дирекция Государственного Заказчика по Реализации Комплексных Проектов Развития Транспортной Инфраструктуры». Заявку подать можно до 28 августа. Реконструкцию воздушной гавани планировалось начать еще в 2019 году. Тогда должны были обновить взлетно-посадочную полосу и установить телетрапы.

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В Перми ищут подрядчика для реконструкции аэропорта Большое Савино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На работы готовы выделить более 1 млрд рублей. «Выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь). Начальная цена — 1 017 190 731,20 рублей», — говорится на сайте. Заказчиком является ФКУ «Дирекция Государственного Заказчика по Реализации Комплексных Проектов Развития Транспортной Инфраструктуры». Заявку подать можно до 28 августа. Реконструкцию воздушной гавани планировалось начать еще в 2019 году. Тогда должны были обновить взлетно-посадочную полосу и установить телетрапы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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