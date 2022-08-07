На реконструкцию пермского аэропорта потратят 1 млрд рублей

Заявку на реконструкцию пермского аэропорта можно подать до 28 августа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми ищут подрядчика для реконструкции аэропорта Большое Савино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На работы готовы выделить более 1 млрд рублей.

«Выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь). Начальная цена — 1 017 190 731,20 рублей», — говорится на сайте.

Заказчиком является ФКУ «Дирекция Государственного Заказчика по Реализации Комплексных Проектов Развития Транспортной Инфраструктуры». Заявку подать можно до 28 августа. Реконструкцию воздушной гавани планировалось начать еще в 2019 году. Тогда должны были обновить взлетно-посадочную полосу и установить телетрапы.