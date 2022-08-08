Врач Габуев заявил о способности какао помогать худеть

09 августа 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Како способствует снижению давления, сказал Азамат Габуев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Какао, несмотря на высокую калорийность, способно помочь избавиться от лишнего веса. Об этом URA.RU рассказал терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса Budu Азамат Габуев. «Какао способствует уменьшению аппетита за счет питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров. Поэтому его можно потреблять в рамках диеты для похудения и поддержания формы. Какао — высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале — чашку в день, максимум две», — сообщил Азамат Габуев. Врач отметил способность этого напитка положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. «Действие какао на организм человека напоминает действие таблетки аспирина. Какао — один из самых богатых источников растительных полифенолов — флавоноидов, которые повышают уровень „хорошего“ холестерина, повышают уровень оксида азота в крови, улучшают кровоток и снижают артериальное давление. Таким образом регулярное потребление какао уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний», — сказал специалист. Габуев призвал не злоупотреблять им. «Сократить потребление какао до минимума, а в идеале отказаться от него, следует людям с атеросклерозом, диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подагрой и мочекаменной болезнью. В силу того, что оно содержит высокую концентрацию дубильных веществ, от него стоит воздержаться людям со склонностью к запорам. С осторожностью к какао стоит отнестись и аллергикам — это связано с особенностями транспортировки и хранения какао-бобов», — заключил гастроэнтеролог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Какао, несмотря на высокую калорийность, способно помочь избавиться от лишнего веса. Об этом URA.RU рассказал терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса Budu Азамат Габуев. «Какао способствует уменьшению аппетита за счет питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров. Поэтому его можно потреблять в рамках диеты для похудения и поддержания формы. Какао — высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале — чашку в день, максимум две», — сообщил Азамат Габуев. Врач отметил способность этого напитка положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. «Действие какао на организм человека напоминает действие таблетки аспирина. Какао — один из самых богатых источников растительных полифенолов — флавоноидов, которые повышают уровень „хорошего“ холестерина, повышают уровень оксида азота в крови, улучшают кровоток и снижают артериальное давление. Таким образом регулярное потребление какао уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний», — сказал специалист. Габуев призвал не злоупотреблять им. «Сократить потребление какао до минимума, а в идеале отказаться от него, следует людям с атеросклерозом, диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подагрой и мочекаменной болезнью. В силу того, что оно содержит высокую концентрацию дубильных веществ, от него стоит воздержаться людям со склонностью к запорам. С осторожностью к какао стоит отнестись и аллергикам — это связано с особенностями транспортировки и хранения какао-бобов», — заключил гастроэнтеролог.