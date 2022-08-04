Светофор планировали установить к 14 августа Фото: Екатерина Сычкова

В Кургане на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина новый светофор начнет работать раньше запланированной даты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили рабочие, отвечающие за установку светофора. Его устанавливают из-за ремонта Кировского моста, находящегося рядом. Ранее ожидалось, что светофор начнет работу 14 августа.

«Рабочие сказали, что кабели растянут и подключат. Говорят, что завтра светофор должен работать», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что до запуска светофора на перекрестке движение «с раннего утра и до позднего вечера» регулируют инспекторы ГИБДД. «Установка светофора на нерегулируемом перекрестке шоссе Тюнина — улица Свободы уже начата, и на следующей неделе он будет работать», — сообщили в пресс-службе.

В начале августа в Кургане на ремонт закрыли Кировский мост, который находится в аварийном состоянии. Из-за этого на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина решили установить светофор. Сначала его планировали поставить до 15 октября, потом — до 14 августа.

По словам рабочих, светофор могут включить уже 6 августа Фото: Екатерина Сычкова