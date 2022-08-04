04 августа 2022

В Кургане поменялась дата установки светофора у аварийного моста. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, светофор, дорожный знак, светофор не работает, ограничение по скорости, знак 40
Светофор планировали установить к 14 августа Фото:

В Кургане на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина новый светофор начнет работать раньше запланированной даты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили рабочие, отвечающие за установку светофора. Его устанавливают из-за ремонта Кировского моста, находящегося рядом. Ранее ожидалось, что светофор начнет работу 14 августа.

«Рабочие сказали, что кабели растянут и подключат. Говорят, что завтра светофор должен работать», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что до запуска светофора на перекрестке движение «с раннего утра и до позднего вечера» регулируют инспекторы ГИБДД. «Установка светофора на нерегулируемом перекрестке шоссе Тюнина — улица Свободы уже начата, и на следующей неделе он будет работать», — сообщили в пресс-службе.

В начале августа в Кургане на ремонт закрыли Кировский мост, который находится в аварийном состоянии. Из-за этого на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина решили установить светофор. Сначала его планировали поставить до 15 октября, потом — до 14 августа.

Установка светофора на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган
По словам рабочих, светофор могут включить уже 6 августа
Фото:
Установка светофора на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган
До включения светофора на месте работают инспекторы ГИБДД
Фото:

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В Кургане на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина новый светофор начнет работать раньше запланированной даты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили рабочие, отвечающие за установку светофора. Его устанавливают из-за ремонта Кировского моста, находящегося рядом. Ранее ожидалось, что светофор начнет работу 14 августа. «Рабочие сказали, что кабели растянут и подключат. Говорят, что завтра светофор должен работать», — рассказал корреспондент. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что до запуска светофора на перекрестке движение «с раннего утра и до позднего вечера» регулируют инспекторы ГИБДД. «Установка светофора на нерегулируемом перекрестке шоссе Тюнина — улица Свободы уже начата, и на следующей неделе он будет работать», — сообщили в пресс-службе. В начале августа в Кургане на ремонт закрыли Кировский мост, который находится в аварийном состоянии. Из-за этого на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина решили установить светофор. Сначала его планировали поставить до 15 октября, потом — до 14 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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