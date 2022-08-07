Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В связи с исполняющимся в 2030 году 100-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры постановляю: принять предложение правительства Российской федерации о праздновании в 2030 году 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — говорится в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что восемь жителей ХМАО получили государственные награды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе был российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.
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