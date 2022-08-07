Путин рекомендовал начать подготовку к празднику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2030 году 100-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры постановляю: принять предложение правительства Российской федерации о праздновании в 2030 году 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что восемь жителей ХМАО получили государственные награды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе был российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.