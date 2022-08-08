Свердловский завод передумал снижать зарплаты рабочим после бунта

На уральском заводе отказались от реорганизации системы оплаты труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ) отказалось от понижения заработной платы части сотрудников. Об этом URA.RU рассказала директор по персоналу предприятия Алевтина Карманович.

«Мы отказались от планов по снижению заработной платы у части работников. Реорганизация системы оплаты труда, которая намечалась с 1 октября, отложена на неопределенное время. Заработная плата у сотрудников останется без изменений», — уточнила она.

Информация о снижении зарплат на 20% появилась в СМИ 5 августа. 8 июня стало известно о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. У завода накопились долги перед поставщиками инструментов и запчастей. Выплата заработной платы работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей была произведена 28 июня.