Работникам свердловского завода после бунта снижают зарплаты

05 августа 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

На заводе, где были забастовки из-за задержки зарплаты, сократили оклады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), руководство которого с октября 2021 года систематически задерживало выплату заработной платы более чем 300 работникам, урежут выплаты на 20%. Как рассказал URA.RU начальник одного из цехов, из-за этого большая часть коллектива приняла решение поменять место работы. «На этой неделе получили от руководства уведомления с документом, согласно которому с 1 октября нам изменят оклад из-за реорганизационных процессов. Несогласным с такими изменениями предлагают беседу с руководством или увольнение. А на фоне того, что уже который месяц у предприятия пропадают контракты, многие сотрудники окончательно решили покинуть завод», — рассказал он. Выяснить официальную позицию завода пока не удалось. В пресс-службе УКЗ на момент публикации не ответили на запрос редакции. В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. А 28 июня стало известно, что руководством была произведена выплата заработной платы работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), руководство которого с октября 2021 года систематически задерживало выплату заработной платы более чем 300 работникам, урежут выплаты на 20%. Как рассказал URA.RU начальник одного из цехов, из-за этого большая часть коллектива приняла решение поменять место работы. «На этой неделе получили от руководства уведомления с документом, согласно которому с 1 октября нам изменят оклад из-за реорганизационных процессов. Несогласным с такими изменениями предлагают беседу с руководством или увольнение. А на фоне того, что уже который месяц у предприятия пропадают контракты, многие сотрудники окончательно решили покинуть завод», — рассказал он. Выяснить официальную позицию завода пока не удалось. В пресс-службе УКЗ на момент публикации не ответили на запрос редакции. В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. А 28 июня стало известно, что руководством была произведена выплата заработной платы работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей.