В Перми ищут мужчину с искусственным глазом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Всех, кто обладает какой-то информацией просят связаться с волонтерами Фото:

В Перми ищут 63-летнего Андрея Каменских, который ушел из дома в конце июля и больше не вернулся. Среди особых примет мужчины: шрам от операции на голове, худощавое телосложение и протез вместо левого глаза. Об этом сообщает паблик «Регион 59-поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома в Кировском районе 29 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Андрей Каменских был одет в рубашку клетку и кепку. Рост пропавшего — 170 см, волосы седые и короткие. Всех, кто видел мужчину или знает его местоположение, просят связаться с полицией или волонтерами.

Пропавший Андрей Каменских

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми ищут 63-летнего Андрея Каменских, который ушел из дома в конце июля и больше не вернулся. Среди особых примет мужчины: шрам от операции на голове, худощавое телосложение и протез вместо левого глаза. Об этом сообщает паблик «Регион 59-поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина ушел из дома в Кировском районе 29 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Андрей Каменских был одет в рубашку клетку и кепку. Рост пропавшего — 170 см, волосы седые и короткие. Всех, кто видел мужчину или знает его местоположение, просят связаться с полицией или волонтерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...