В Перми ищут мужчину с искусственным глазом

Всех, кто обладает какой-то информацией просят связаться с волонтерами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми ищут 63-летнего Андрея Каменских, который ушел из дома в конце июля и больше не вернулся. Среди особых примет мужчины: шрам от операции на голове, худощавое телосложение и протез вместо левого глаза. Об этом сообщает паблик «Регион 59-поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома в Кировском районе 29 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Андрей Каменских был одет в рубашку клетку и кепку. Рост пропавшего — 170 см, волосы седые и короткие. Всех, кто видел мужчину или знает его местоположение, просят связаться с полицией или волонтерами.