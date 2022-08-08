В центре Екатеринбурга сбили пешехода

09 августа 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

На улице 8 Марта случилось ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице 8 Марта случилось ДТП, которое парализовало движение трамваев. Автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Авария произошла на пешеходном переходе. Автомобиль поворачивал налево с улицы с улицы Отто Шмидта и сбил пешехода на пешеходном переходе. На трамвайных путях лежала женщина. Пострадавшая жива. Движение трамваев пока затруднено», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там отметили, что водитель Renault при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. «В результате ДТП пострадала девушка-пешеход. Горожанка доставлена в больницу», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало, что в центре Екатеринбурга сбили мотоциклиста. На место тут же выехали скорая и сотрудники ГИБДД. Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону автовокзала в левой полосе. Водитель мотоцикла доставлен в больницу.

В Екатеринбурге на улице 8 Марта случилось ДТП, которое парализовало движение трамваев. Автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Авария произошла на пешеходном переходе. Автомобиль поворачивал налево с улицы с улицы Отто Шмидта и сбил пешехода на пешеходном переходе. На трамвайных путях лежала женщина. Пострадавшая жива. Движение трамваев пока затруднено», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там отметили, что водитель Renault при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. «В результате ДТП пострадала девушка-пешеход. Горожанка доставлена в больницу», — сообщили в ведомстве. Ранее агентство писало, что в центре Екатеринбурга сбили мотоциклиста. На место тут же выехали скорая и сотрудники ГИБДД. Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону автовокзала в левой полосе. Водитель мотоцикла доставлен в больницу.