Путин подписал указ о наградах челябинцам

08 августа 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин отметил госнаградами трех жителей региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 8 августа на портале правовой информации. Как следует из текста документа, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Орденом дружбы Ираклий Гвенцадзе. Он является профессором кафедры «Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки». Звания «Заслуженный ветеринар РФ» удостоен начальник Брединской ветстанции Жакен Нурпиисов. А почетное звание заслуженный работник культуры РФ присвоено Наталье Глуховой, балетмейстеру ансамбля народного танца «Улыбка» муниципального учреждения «Дом культуры Красноармейского района».

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 8 августа на портале правовой информации. Как следует из текста документа, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Орденом дружбы Ираклий Гвенцадзе. Он является профессором кафедры «Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки». Звания «Заслуженный ветеринар РФ» удостоен начальник Брединской ветстанции Жакен Нурпиисов. А почетное звание заслуженный работник культуры РФ присвоено Наталье Глуховой, балетмейстеру ансамбля народного танца «Улыбка» муниципального учреждения «Дом культуры Красноармейского района».