Путин подписал указ о наградах челябинцам

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 8 августа на портале правовой информации.
Как следует из текста документа, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Орденом дружбы Ираклий Гвенцадзе. Он является профессором кафедры «Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки».
Звания «Заслуженный ветеринар РФ» удостоен начальник Брединской ветстанции Жакен Нурпиисов. А почетное звание заслуженный работник культуры РФ присвоено Наталье Глуховой, балетмейстеру ансамбля народного танца «Улыбка» муниципального учреждения «Дом культуры Красноармейского района».
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