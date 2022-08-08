Путин подписал указ о наградах челябинцам

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Президент Владимир Путин отметил госнаградами трех жителей региона Фото:

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 8 августа на портале правовой информации.

Как следует из текста документа, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Орденом дружбы Ираклий Гвенцадзе. Он является профессором кафедры «Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки».

Звания «Заслуженный ветеринар РФ» удостоен начальник Брединской ветстанции Жакен Нурпиисов. А почетное звание заслуженный работник культуры РФ присвоено Наталье Глуховой, балетмейстеру ансамбля народного танца «Улыбка» муниципального учреждения «Дом культуры Красноармейского района».

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Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Челябинской области. Соответствующий указ главы государства размещен 8 августа на портале правовой информации. Как следует из текста документа, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Орденом дружбы Ираклий Гвенцадзе. Он является профессором кафедры «Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки». Звания «Заслуженный ветеринар РФ» удостоен начальник Брединской ветстанции Жакен Нурпиисов. А почетное звание заслуженный работник культуры РФ присвоено Наталье Глуховой, балетмейстеру ансамбля народного танца «Улыбка» муниципального учреждения «Дом культуры Красноармейского района».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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