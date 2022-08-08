Пермячка отсудила около 100 тысяч у ресторана за отравление

Пермячке стало плохо после острого супа «Шанхай» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница перми отсудила у местного ресторана Belka 97 тысяч рублей из-за отравления. Девушка была на девятом месяце беременности.

«Жительница Перми Анастасия Кочнева (Арапова) начала отсудила 97 тыс. рублей за отравление в пермском ресторане Belka (ООО „Базилик“)», — сообщает Properm. Девушка в суде требовала от ресторана 300 тысяч рублей.

В начале 2021 года Кочнева пришла в ресторан и заказала суп «Шанхай». Блюдо оказалось очень острым, хотя об этом информации нигде не было. Позже девушка почувствовала себя плохо. От тошноты, слабости и диареи не помогли даже лекарства. Ночью пермячке стало еще хуже, у нее резко заболел живот. После приезда скорой девушку госпитализировали. В больнице поставили диагноз «бактериальное пищевое отравление».

Заведение проверил Роспотребнадзор, однако не нашел в блюдах, которые заказывала девушка, никаких нарушений. Однако специалисты надзорного ведомства нашли нарушения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в ресторане. Владелец Belka был оштрафован на сумму 5 тыс. рублей.