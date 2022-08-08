Генерал представил коллективу УМВД Челябинска нового руководителя

Андрей Меньшенин избавился от приставки «врио» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил УМВД России по Челябинску нового руководителя, полковника полиции Андрея Меньшенина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«В УМВД России по Челябинску под председательством Михаила Скокова состоялось совещание, на котором главный полицейский региона представил нового руководителя крупного территориального подразделения МВД. Полковник полиции Андрей Меньшенин возглавил Челябинское управление МВД», — заявили в пресс-службе ведомства.

Михаил Скоков подчеркнул, что городское УМВД — одно из ключевых подразделений. Возглавить коллектив должен авторитетный, имеющий соответствующий опыт руководитель, который имеет стремление совершенствовать служебную деятельность.

У Андрея Меньшенина большой опыт оперативной работы, в системе МВД он служит 20 лет, в его багаже несколько лет службы в должности начальника полиции города. В региональном главке отметили, что Меньшенин не понаслышке знает болевые точки деятельности челябинского гарнизона полиции.

Генерал-лейтенант поручил Меньшенину в первую очередь незамедлительно реагировать на все обращения граждан. Скоков выразил уверенность, что новый руководитель справится с задачами по организации деятельности полиции в Челябинске.

Ранее пост начальника УМВД Челябинска покинул полковник Сергей Миронов. С 20 июня Миронов служит в областном главке. Меньшенин с того времени руководил УМВД Челябинска в статусе врио начальника.