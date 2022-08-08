Пермячка пожаловалась на избиения в центре для престарелых. «Хочу умереть»

09 августа 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пожилая пермячка рассказала о происходящем в геронтоцентре своей знакомой Фото: Александр Ельчищев © URA.RU К проживающей в центре для престарелых города Перми женщине применили физическую силу. Об этом URA.RU рассказала Юлия Парамонова. Она пояснила, что несколько лет ухаживает за 85-летней Ниной Михалевой, проживающей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре (ВКГЦ). Несколько дней назад Парамонова приехала в центр, чтобы навестить свою знакомую, и застала ее в крови. «Нина Степановна [Михалева] уже не раз мне жаловалась, что к ней там в [геронтологическом центре] применяют физическую силу. Две недели назад, когда я вместе со своей дочерью ее навещала, у нее последний раз, они ее вывезли к нам, у нее все лицо было в крови. В прошлом году я приезжала — она просто была вся в синяках. Она уже просто говорит мне: „Я хочу умереть“. В центре утверждают, что она то падает, то это мол все из-за уколов», — сообщила Парамонова. Изначально пермячка списывала синяки и ушибы своей знакомой на возраст — передвигаться самостоятельно Нина Михалева не в состоянии. Однако на днях Юлия сама столкнулась с хамством со стороны сотрудников геронтологического центра, когда пришла передать памперсы своей подопечной. По ее словам, одна из сотрудниц без видимых на то причин нецензурно высказалась в ее адрес. Парамонова отметила, что пыталась донести информацию о происходящем до директора геронтоцентра Александра Богомякова, но ответил ей, что «этого не может быть». Заместитель директора ВКГЦ по социальной работе Наталья Клышкова от общения с корреспондентом URA.RU отказалась. Самого руководителя учреждения на рабочем месте не оказалось. Информационное агентство также направило запрос в министерство социального развития Пермского края, которое является учредителем геронтоцентра. В пресс-службе минсоцразвития края URA.RU ответили, что в текущем году жалоб на сотрудников ВКГЦ от проживающих и их родственников в адрес министерства не поступало. Не смотря на это, в минсоцразвития обещали провести проверку изложенной информации, сообщив о ней дополнительно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К проживающей в центре для престарелых города Перми женщине применили физическую силу. Об этом URA.RU рассказала Юлия Парамонова. Она пояснила, что несколько лет ухаживает за 85-летней Ниной Михалевой, проживающей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре (ВКГЦ). Несколько дней назад Парамонова приехала в центр, чтобы навестить свою знакомую, и застала ее в крови. «Нина Степановна [Михалева] уже не раз мне жаловалась, что к ней там в [геронтологическом центре] применяют физическую силу. Две недели назад, когда я вместе со своей дочерью ее навещала, у нее последний раз, они ее вывезли к нам, у нее все лицо было в крови. В прошлом году я приезжала — она просто была вся в синяках. Она уже просто говорит мне: „Я хочу умереть“. В центре утверждают, что она то падает, то это мол все из-за уколов», — сообщила Парамонова. Изначально пермячка списывала синяки и ушибы своей знакомой на возраст — передвигаться самостоятельно Нина Михалева не в состоянии. Однако на днях Юлия сама столкнулась с хамством со стороны сотрудников геронтологического центра, когда пришла передать памперсы своей подопечной. По ее словам, одна из сотрудниц без видимых на то причин нецензурно высказалась в ее адрес. Парамонова отметила, что пыталась донести информацию о происходящем до директора геронтоцентра Александра Богомякова, но ответил ей, что «этого не может быть». Заместитель директора ВКГЦ по социальной работе Наталья Клышкова от общения с корреспондентом URA.RU отказалась. Самого руководителя учреждения на рабочем месте не оказалось. Информационное агентство также направило запрос в министерство социального развития Пермского края, которое является учредителем геронтоцентра. В пресс-службе минсоцразвития края URA.RU ответили, что в текущем году жалоб на сотрудников ВКГЦ от проживающих и их родственников в адрес министерства не поступало. Не смотря на это, в минсоцразвития обещали провести проверку изложенной информации, сообщив о ней дополнительно.