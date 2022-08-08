Жительницу Нижневартовска обвинили в убийстве младенца

09 августа 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Следователи собрали доказательства и передали дело в суд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве собственного малолетнего ребенка. По версии следствия, 27-летняя мать избивала4-х месячного ребенка за капризное поведение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года обвиняемая, в отместку за капризное поведение, неоднократно наносила удары своему 4-х месячному ребенку руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов. Ребенок получил еще несколько травм, от которых скончался в медицинском учреждении», — сказано в сообщении следкома. Женщина не признала вину, однако следователями собраны достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. За убийство малолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет.

Жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве собственного малолетнего ребенка. По версии следствия, 27-летняя мать избивала4-х месячного ребенка за капризное поведение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года обвиняемая, в отместку за капризное поведение, неоднократно наносила удары своему 4-х месячному ребенку руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов. Ребенок получил еще несколько травм, от которых скончался в медицинском учреждении», — сказано в сообщении следкома. Женщина не признала вину, однако следователями собраны достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. За убийство малолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет.