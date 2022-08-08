08 августа 2022

Жительницу Нижневартовска обвинили в убийстве младенца

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Следователи собрали доказательства и передали дело в суд (архивное фото) Фото:

Жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве собственного малолетнего ребенка. По версии следствия, 27-летняя мать избивала4-х месячного ребенка за капризное поведение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года обвиняемая, в отместку за капризное поведение, неоднократно наносила удары своему 4-х месячному ребенку руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов. Ребенок получил еще несколько травм, от которых скончался в медицинском учреждении», — сказано в сообщении следкома.

Женщина не признала вину, однако следователями собраны достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. За убийство малолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет.

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Жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве собственного малолетнего ребенка. По версии следствия, 27-летняя мать избивала4-х месячного ребенка за капризное поведение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года обвиняемая, в отместку за капризное поведение, неоднократно наносила удары своему 4-х месячному ребенку руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов. Ребенок получил еще несколько травм, от которых скончался в медицинском учреждении», — сказано в сообщении следкома. Женщина не признала вину, однако следователями собраны достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. За убийство малолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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